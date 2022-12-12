Селиванов Евдоким Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанов Евдоким Матвеевич

Селиванов Евдоким Матвеевич

avatar

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Между 1882 и 1884

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1907

Жена: Селиванова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1910

Дочь: Селиванова Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1918

Дочь: Селиванова Александра Евдокимовна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Селиванов Борис Евдокимович

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Селиванов Виталий (Виктор) Евдокимович

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1927

Сын: Селиванов Анатолий Евдокимович

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шунина Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1930
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close