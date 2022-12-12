Селиванов Евдоким Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1882 и 1884
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1907
Рождение ребёнка
26.12.1910
Дочь: Селиванова Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
21.10.1918
Дочь: Селиванова Александра Евдокимовна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Селиванов Борис Евдокимович
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Селиванов Виталий (Виктор) Евдокимович
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
05.12.1927
Сын: Селиванов Анатолий Евдокимович
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шунина Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Кирилловна
Смерть
1930