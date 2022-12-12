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Селиванова Мария Евдокимовна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1910

Отец: Селиванов Евдоким Матвеевич

Мать: Селиванова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Исакин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Исакин Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Исакина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Исакин Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Исакина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Исакин Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Родилась после того как отца забрали на фронт. Он её уже не увидел.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исакин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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