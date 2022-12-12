Селиванова Мария Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения26.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1910
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Исакин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Исакина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Исакин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Исакина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Исакин Иван Иванович
Родилась после того как отца забрали на фронт. Он её уже не увидел.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исакин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно