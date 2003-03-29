Селиванов Анатолий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения05.12.1927
Дата смерти29.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поветкина Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Селиванова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Селиванова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Селиванова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селиванова Елена
Смерть
29.03.2003