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Селиванов Анатолий Евдокимович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.12.1927

Дата смерти

29.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927

Отец: Селиванов Евдоким Матвеевич

Мать: Селиванова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поветкина Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Селиванова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Селиванова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Селиванова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Елена

Смерть
29.03.2003
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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