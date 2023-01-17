Селиванова (Абакумова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Абакумова) Елена

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поветкина Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Селиванов Анатолий Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Селиванов Анатолий Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Селиванов Анатолий Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Анатолий Евдокимович

Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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