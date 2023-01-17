Селиванова (Абакумова) Елена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поветкина Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Селиванов Анатолий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Селиванов Анатолий Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Селиванов Анатолий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно