Селиванов Виталий (Виктор) Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
29.05.1957
Сын: Селиванов Борис Викторович
Мать ребёнка: Селиванова Ульяна Авдеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Селиванова Ульяна Авдеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова Роза Витальевна
Мать ребёнка: Селиванова Ульяна Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно