Селиванов Виталий (Виктор) Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Виталий (Виктор) Евдокимович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Селиванов Евдоким Матвеевич

Мать: Селиванова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1957

Сын: Селиванов Борис Викторович

Мать ребёнка: Селиванова Ульяна Авдеевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Селиванова Ульяна Авдеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Роза Витальевна

Мать ребёнка: Селиванова Ульяна Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Ульяна Авдеевна

Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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