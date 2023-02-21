Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Селиванова Валентина Викторовна
Селиванова Валентина Викторовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Селиванов Виталий (Виктор) Евдокимович
1925 г.р.
Мать
Селиванова (Белова) Ульяна Авдеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Селиванов Виталий (Виктор) Евдокимович
Мать:
Селиванова Ульяна Авдеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь