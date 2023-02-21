Селиванова Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанова Валентина Викторовна

Селиванова Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селиванов Виталий (Виктор) Евдокимович

Мать: Селиванова Ульяна Авдеевна