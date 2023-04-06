Ополовников Александр
Место рождения
Дата рождения08.11.1911
Дата смерти?.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911
Рождение ребёнка
06.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
07.01.1943
Дочь: Цыганова Елена
Мать ребёнка: Ольга
Развод
?.08.1978
Жена: Ольга
Супруг(-а): Александр Викторович Викторович Ополовников
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
учёный, архитектор, реставратор, Почетный член Академии Архитектуры, доктор архитектуры
Образование
Неизвестно
с 1932 по 1939, Московский Архитектурный институт
Смерть
?.12.1994
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Памятный крест на месте гибели
Похороны
Неизвестно