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Ополовников Александр

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Место рождения

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.11.1911

Дата смерти

?.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911

Отец: Ополовников Виктор Петрович

Мать: Ополовникова Мария Богдановна

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1943

Дочь: Цыганова Елена

Мать ребёнка: Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Развод
?.08.1978

Жена: Ольга

Супруг(-а): Александр Викторович Викторович Ополовников
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ополовникова Нина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
учёный, архитектор, реставратор, Почетный член Академии Архитектуры, доктор архитектуры
Образование
Неизвестно
с 1932 по 1939, Московский Архитектурный институт
Смерть
?.12.1994
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Памятный крест на месте гибели
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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