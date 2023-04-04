(Вальтер) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Вальтер Анатолий
Мать: Вальтер Екатерина
Рождение ребёнка
06.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ополовников Александр
Рождение ребёнка
07.01.1943
Дочь: Цыганова Елена
Отец ребёнка: Ополовников Александр
Развод
?.08.1978
Супруг(-а): Александр Викторович Викторович Ополовников
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992