(Вальтер) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вальтер) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Вальтер Анатолий

Мать: Вальтер Екатерина

Рождение ребёнка
06.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ополовников Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1943

Дочь: Цыганова Елена

Отец ребёнка: Ополовников Александр

Москва, город федерального значения Москва
Развод
?.08.1978

Муж: Ополовников Александр

Супруг(-а): Александр Викторович Викторович Ополовников
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ополовников Александр

Смерть
1992