Цыганова (Ополовникова) Елена
Место рождения
Дата рождения07.01.1943
Дата смерти23.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1943
Отец: Ополовников Александр
Мать: (Вальтер) Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор, кандидат архитектуры, профессор Международной Академии архитектуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Образование
По 1966
с отличием
Смерть
23.06.2011
Серпухов, Серпухов, Московская область
Похороны
Неизвестно