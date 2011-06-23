Цыганова (Ополовникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Ополовникова) Елена

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1943

Дата смерти

23.06.2011

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1943

Отец: Ополовников Александр

Мать: (Вальтер) Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор, кандидат архитектуры, профессор Международной Академии архитектуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Образование
По 1966
с отличием
Смерть
23.06.2011
Серпухов, Серпухов, Московская область
Похороны
Неизвестно

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