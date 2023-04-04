Ополовникова (Величкина) Нина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Турово, Серпуховский муниципальный район, Московская область