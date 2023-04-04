Ополовникова (Величкина) Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ополовникова (Величкина) Нина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ополовников Александр

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Турово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
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