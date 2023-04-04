Ополовников Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ополовников Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

1908 г.р.
1911 г.р.
1914 г.р.
После 1915 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ополовников Григорий Викторович

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Ополовников Александр

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1914

Дочь: Чегодаева Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

Рождение ребёнка
После 1915

Сын: Ополовников Петр Викторович

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

Бракосочетание
1922

Жена: Ополовникова Мария Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

Смерть
1944
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