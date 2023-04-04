Ополовникова (Маркович) Мария Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ополовникова (Маркович) Мария Богдановна

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Место рождения

ст. Малаховка Казанской ж/д, Московской обл.

Дата рождения

1885

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1908 г.р.
1911 г.р.
1914 г.р.
После 1915 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ополовников Григорий Викторович

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Ополовников Александр

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1914

Дочь: Чегодаева (Ополовникова) Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

Рождение ребёнка
После 1915

Сын: Ополовников Петр Викторович

Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович

Бракосочетание
1922

Муж: Ополовников Виктор Петрович

Смерть
1928

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