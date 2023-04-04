Ополовникова (Маркович) Мария Богдановна
Место рожденияст. Малаховка Казанской ж/д, Московской обл.
Дата рождения1885
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ополовников Григорий Викторович
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1911
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1914
Дочь: Чегодаева (Ополовникова) Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
Рождение ребёнка
После 1915
Сын: Ополовников Петр Викторович
Отец ребёнка: Ополовников Виктор Петрович
Бракосочетание
1922
Смерть
1928