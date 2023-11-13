Куликов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Григорий Андреевич

Куликов Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Куликов Андрей Данилович

Мать: Куликова Агафья Терентьевна

Восприемник
03.02.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Куликова Алексея Андреевича
Бракосочетание
02.02.1869 ст.

Жена: Куликова Евдокия / Авдотья Васильевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Герасим Егорович и Михайло Яковлевич, по невесте: села Спасского крестьяне Данило Порфирьевич и Егор ... Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел ... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 23, жена - Авдотья Васильевна, 21 год Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1873 ст.

Сын: Куликов Симеон Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова Евдокия / Авдотья Васильевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.04.1873 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина брат Григория Федор Андреевич [Куликов] и Александровского уез... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1878 ст.

Сын: Куликов Федор / Феодор Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова Евдокия / Авдотья Васильевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.06.1878 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Иван Андреевич [Куликов] и крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close