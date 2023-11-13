Куликов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Восприемник
03.02.1860 ст.
Восприемник у Куликова Алексея Андреевича
Бракосочетание
02.02.1869 ст.
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Герасим Егорович и Михайло Яковлевич, по невесте: села Спасского крестьяне Данило Порфирьевич и Егор ... Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел ... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 23, жена - Авдотья Васильевна, 21 год Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1873 ст.
Сын: Куликов Симеон Григорьевич
Мать ребёнка: Куликова Евдокия / Авдотья Васильевна
дата крещения - 10.04.1873 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина брат Григория Федор Андреевич [Куликов] и Александровского уез... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1878 ст.
Сын: Куликов Федор / Феодор Григорьевич
Мать ребёнка: Куликова Евдокия / Авдотья Васильевна
дата крещения - 09.06.1878 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Иван Андреевич [Куликов] и крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно