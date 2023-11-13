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Куликов Андрей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1822

Дата смерти

После 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822

Отец: Куликов Данило

Мать: Куликова Праскева Алексеевна

Бракосочетание
Между 1840 и 1842

Жена: Куликова Агафья Терентьевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Куликов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 23, жена - Агафья Терентьевна, 24 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп.... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Сын: Куликов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Куликов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна

Рождение ребёнка
До 1854

Дочь: Куликова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1857 ст.

Сын: Куликов Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.02.1860 ст.

Сын: Куликов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.02.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дети его Григорий и Наталья Андреевы [Куликовы] Источник: ГАЯО Метрические кни... Показать все
Рождение ребёнка
1863

Сын: Куликов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна

Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 49, указаны отчество Данилович и фамилия Куликов, жена - Агафья Терентьевна, 49 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный арх... Показать все
Поручитель
29.10.1872 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Козырева Симеона Михайловича
Смерть
После 1872
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