Куликов Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1822
Дата смертиПосле 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822
Отец: Куликов Данило
Бракосочетание
Между 1840 и 1842
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 23, жена - Агафья Терентьевна, 24 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп.... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Сын: Куликов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Куликов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна
Рождение ребёнка
До 1854
Дочь: Куликова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1857 ст.
Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна
Рождение ребёнка
03.02.1860 ст.
Сын: Куликов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна
дата крещения - 05.02.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дети его Григорий и Наталья Андреевы [Куликовы] Источник: ГАЯО Метрические кни... Показать все
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Куликова Агафья Терентьевна
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 49, указаны отчество Данилович и фамилия Куликов, жена - Агафья Терентьевна, 49 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный арх... Показать все
Поручитель
29.10.1872 ст.
Поручитель у Козырева Симеона Михайловича
Смерть
После 1872