Куликов Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Упоминание
1845 ст.
В ИР 1845 возраст - 3 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (р... Показать все
Бракосочетание
Между 1858 и 1870
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 28, жена - Пелагея Стефановна, 30 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. О... Показать все
Восприемник
09.04.1873 ст.
Восприемник у Куликова Симеона Григорьевича
Поручитель
30.10.1881 ст.
Поручитель у Куликова Ивана Андреевича
Восприемник
08.08.1886 ст.
Восприемник у Куликова Лаврентия Григорьевича
Смерть
Неизвестно