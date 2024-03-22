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Куликов Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1821 и 1822 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Куликов Андрей Данилович

Мать: Куликова Агафья Терентьевна

Упоминание
1845 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 3 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (р... Показать все
Бракосочетание
Между 1858 и 1870

Жена: Куликова Пелагея Стефановна

Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 28, жена - Пелагея Стефановна, 30 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. О... Показать все
Восприемник
09.04.1873 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Куликова Симеона Григорьевича
Поручитель
30.10.1881 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Куликова Ивана Андреевича
Восприемник
08.08.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Куликова Лаврентия Григорьевича
Смерть
Неизвестно
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