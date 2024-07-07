Куликов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 2 17 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 7 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты документ... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 10 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 17 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Бракосочетание
05.02.1875 ст.
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Федор и Григорий Андреевы [Куликовы], по невесте: села Алексина крестьяне Стратон(?) Григорьевич и Петр Ефимович Источник: ГАЯО Метрические книги церк... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1876 ст.
Сын: Куликов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Куликова Татьяна Ефимовна
дата крещения - 21.05.1876 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Матвей Андреевич [Куликов] и крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1880 ст.
Дочь: Куликова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Куликова Татьяна Ефимовна
дата крещения - 16.03.1880 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянский сын Иван Андреевич [Куликов] Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1883 ст.
Дочь: Куликова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Куликова Татьяна Ефимовна
В записи о рождении отчество матери - Васильевна дата крещения - 11.11.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно