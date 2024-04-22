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Куликова Татьяна Ефимовна

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.02.1875 ст.

Муж: Куликов Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Федор и Григорий Андреевы [Куликовы], по невесте: села Алексина крестьяне Стратон(?) Григорьевич и Петр Ефимович Источник: ГАЯО Метрические книги церк... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1876 ст.

Сын: Куликов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.05.1876 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Матвей Андреевич [Куликов] и крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1880 ст.

Дочь: Куликова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Куликов Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.03.1880 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянский сын Иван Андреевич [Куликов] Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1883 ст.

Дочь: Куликова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Куликов Василий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Васильевна дата крещения - 11.11.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно
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