Куликова Татьяна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
05.02.1875 ст.
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Федор и Григорий Андреевы [Куликовы], по невесте: села Алексина крестьяне Стратон(?) Григорьевич и Петр Ефимович Источник: ГАЯО Метрические книги церк... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1876 ст.
Сын: Куликов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Андреевич
дата крещения - 21.05.1876 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Матвей Андреевич [Куликов] и крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1880 ст.
Дочь: Куликова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Куликов Василий Андреевич
дата крещения - 16.03.1880 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянский сын Иван Андреевич [Куликов] Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1883 ст.
Дочь: Куликова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Куликов Василий Андреевич
В записи о рождении отчество матери - Васильевна дата крещения - 11.11.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно