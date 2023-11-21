Куликова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1821 и 1822 г.р.

Мать

1821 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: Куликов Андрей Данилович

Мать: Куликова Агафья Терентьевна

Восприемник
03.02.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Куликова Алексея Андреевича
Восприемник
25.01.1870 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Седова Ивана Аверьяновича
Восприемник
09.04.1873 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Предположительно: Восприемник у Куликова Симеона Григорьевича
Бракосочетание
До 1873 ст.

Муж: не указан

Предположительно: солдатка деревни Вески Александровского уезда
Смерть
Неизвестно
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