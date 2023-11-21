Куликова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Восприемник
03.02.1860 ст.
Восприемник у Куликова Алексея Андреевича
Восприемник
25.01.1870 ст.
Восприемник у Седова Ивана Аверьяновича
Восприемник
09.04.1873 ст.
Предположительно: Восприемник у Куликова Симеона Григорьевича
Бракосочетание
До 1873 ст.
Муж: не указан
Предположительно: солдатка деревни Вески Александровского уезда
Смерть
Неизвестно