Куликов Матвей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1855 и 1857 ст.
Дата смерти27.03.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1857 ст.
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 15 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Восприемник
21.05.1876 ст.
Восприемник у Куликова Константина Васильевича
Бракосочетание
06.02.1883 ст.
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Григорий и Василий Андреевичи, по невесте: того же села крестьяне Владимир и Антоний Трофимовичи Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переслав... Показать все
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Куликова Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Куликова Евдокея / Евдокия / Авдотья Трофимовна
Восприемник
03.07.1887 ст.
Восприемник у Суворовой Марфы Антоновны
Военная служба
22.12.1887
Отставной солдат
Рождение ребёнка
22.12.1887 ст.
Мать ребёнка: Куликова Евдокея / Евдокия / Авдотья Трофимовна
дата крещения - 23.12.1887 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Егор Трофимович Суворов и солдатка Ст... Показать все
Военная служба
29.03.1892
Запасный солдат
Рождение ребёнка
23.03.1892 ст.
Сын: Куликов Георгий Матвеевич
Мать ребёнка: Куликова Евдокея / Евдокия / Авдотья Трофимовна
дата крещения - 30.03.1892 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Павел Григорьевич и казенной деревни ... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1895 ст.
Дочь: Куликова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Куликова Евдокея / Евдокия / Авдотья Трофимовна
дата крещения - 24.03.1895 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Сергей Владимирович Суворов и крестьянская дочь Пелагея... Показать все
Военная служба
13.03.1896
Уволенный по билету рядовой
Рождение ребёнка
14.09.1898 ст.
Дочь: Куликова Надежда Матвеевна
Мать ребёнка: Куликова Евдокея / Евдокия / Авдотья Трофимовна
дата крещения - 14.09.1898 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь Праскева Владимировна Суворова Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1901 ст.
Сын: Куликов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Куликова Евдокея / Евдокия / Авдотья Трофимовна
дата крещения - 25.01.1901 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Сергей Владимирович Суворов Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1903 ст.
Дочь: Куликова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Куликова Евдокея / Евдокия / Авдотья Трофимовна
дата крещения - 12.11.1903 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Георгий Матвеевич Куликов и крестьянс... Показать все
Смерть
27.03.1914 ст.
дата погребения - 29.03.1914 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст -47 причина - от удушья Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все