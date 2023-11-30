Куликова Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1903 ст.
Дата смерти22.04.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
12.11.1903 ст.
дата крещения - 12.11.1903 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Георгий Матвеевич Куликов и крестьянс... Показать все
Смерть
22.04.1908 ст.
дата погребения - 24.04.1908 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4 года причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского ... Показать все