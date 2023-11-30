Куликова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова Анна Матвеевна

Куликова Анна Матвеевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.11.1903 ст.

Дата смерти

22.04.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1903 ст.

Отец: Куликов Матвей Андреевич

Мать: Куликова Евдокея / Авдотья Трофимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.11.1903 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Георгий Матвеевич Куликов и крестьянс... Показать все
Смерть
22.04.1908 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 24.04.1908 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4 года причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close