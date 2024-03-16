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Куликова Параскева Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

23.06.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Куликов Матвей Андреевич

Мать: Куликова Евдокея / Евдокия / Авдотья Трофимовна

Смерть
23.06.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 24.06.1886 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1г и 8мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все
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