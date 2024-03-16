Куликова Параскева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти23.06.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Смерть
23.06.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 24.06.1886 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1г и 8мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все