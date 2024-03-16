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Куликов Лаврентий Григорьевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.08.1886 ст.

Дата смерти

25.01.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Между 1849 и 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1886 ст.

Отец: Куликов Григорий Андреевич

Мать: Куликова Евдокия / Авдотья Васильевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.08.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Федор Андреевич Куликов Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Смерть
25.01.1887 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 27.01.1887 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 мес причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все
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