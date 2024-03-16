Куликов Лаврентий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1886 ст.
Дата смерти25.01.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1886 ст.
дата крещения - 09.08.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Федор Андреевич Куликов Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Смерть
25.01.1887 ст.
дата погребения - 27.01.1887 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 мес причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все