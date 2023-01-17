Белых Парамон Ульянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Белых Ульян
Мать: Белых Васса Андроновна
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1885
Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Уланова Минадора Парамоновна
Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна
Рождение ребёнка
14.09.1895
Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Матрена Парамоновна
Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Артемьева Агафья Парамоновна
Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна
Смерть
Неизвестно