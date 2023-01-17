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Белых Парамон Ульянович

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Место рождения

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Белых Ульян

Мать: Белых Васса Андроновна

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1885

Сын: Белых Агей Парамонович

Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Белых Семён Парамонович

Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Уланова Минадора Парамоновна

Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1895

Сын: Белых Иван Парамонович

Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Матрена Парамоновна

Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Белых Фёдор Парамонович

Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Артемьева Агафья Парамоновна

Мать ребёнка: Белых Васса Захаровна

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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