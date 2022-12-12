Белых Васса Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Васса Андроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Белых Парамон Ульянович

Отец ребёнка: Белых Ульян

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Белых Гавриил Ульянович

Отец ребёнка: Белых Ульян

Рождение ребёнка
Между 1874 и 1877

Сын: Белых Иван Ульянович

Отец ребёнка: Белых Ульян

Смерть
Неизвестно
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