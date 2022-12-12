Белых Васса Андроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Белых Ульян
Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Белых Ульян
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1877
Сын: Белых Иван Ульянович
Отец ребёнка: Белых Ульян
Смерть
Неизвестно