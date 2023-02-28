Белых Фёдор Парамонович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти19.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Белых Парамон Ульянович
Мать: Белых Васса Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Ивановна
Смерть
19.02.1945
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр.
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Калинингад Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов