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Белых Фёдор Парамонович

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Место рождения

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

19.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Белых Парамон Ульянович

Мать: Белых Васса Захаровна

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Ивановна

Смерть
19.02.1945
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр.
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Калинингад Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов
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