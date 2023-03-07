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Белых Васса Захаровна

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Место рождения

Савиново, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Савиново, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1885

Сын: Белых Агей Парамонович

Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Белых Семён Парамонович

Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Уланова Минадора Парамоновна

Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1895

Сын: Белых Иван Парамонович

Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Матрена Парамоновна

Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Белых Фёдор Парамонович

Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Артемьева Агафья Парамоновна

Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Повитуха, знахарь
Смерть
Неизвестно
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