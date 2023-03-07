Белых Васса Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1885
Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Уланова Минадора Парамоновна
Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович
Рождение ребёнка
14.09.1895
Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Матрена Парамоновна
Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Артемьева Агафья Парамоновна
Отец ребёнка: Белых Парамон Ульянович
Работа или профессия
Неизвестно
Повитуха, знахарь
Смерть
Неизвестно