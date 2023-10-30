Уланова (Белых) Минадора Парамоновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Белых Парамон Ульянович
Мать: Белых Васса Захаровна
Рождение ребёнка
29.04.1915
Дочь: Урванцева Ирина Селивёрстовна
Отец ребёнка: Уланов Селивёрст Григорьевич
Рождение ребёнка
22.09.1922
Дочь: Уланова Анна Селивёрстовна
Отец ребёнка: Уланов Селивёрст Григорьевич
Рождение ребёнка
30.09.1925
Дочь: Надежда Сильвёрстовна
Отец ребёнка: Уланов Селивёрст Григорьевич
Смерть
1963