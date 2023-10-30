Уланова (Белых) Минадора Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова (Белых) Минадора Парамоновна

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Место рождения

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Белых Парамон Ульянович

Мать: Белых Васса Захаровна

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1915

Дочь: Урванцева Ирина Селивёрстовна

Отец ребёнка: Уланов Селивёрст Григорьевич

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1922

Дочь: Уланова Анна Селивёрстовна

Отец ребёнка: Уланов Селивёрст Григорьевич

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.09.1925

Дочь: Надежда Сильвёрстовна

Отец ребёнка: Уланов Селивёрст Григорьевич

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1963
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