Уланов Селивёрст Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти17.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Рождение ребёнка
29.04.1915
Дочь: Урванцева Ирина Селивёрстовна
Мать ребёнка: Уланова Минадора Парамоновна
Рождение ребёнка
22.09.1922
Дочь: Уланова Анна Селивёрстовна
Мать ребёнка: Уланова Минадора Парамоновна
Рождение ребёнка
30.09.1925
Дочь: Надежда Сильвёрстовна
Мать ребёнка: Уланова Минадора Парамоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
17.05.1943