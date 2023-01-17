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Уланов Селивёрст Григорьевич

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Место рождения

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

17.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Уланов Григорий (Киприанович)

Мать: Уланова Евдокия Андреевна

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.04.1915

Дочь: Урванцева Ирина Селивёрстовна

Мать ребёнка: Уланова Минадора Парамоновна

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1922

Дочь: Уланова Анна Селивёрстовна

Мать ребёнка: Уланова Минадора Парамоновна

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.09.1925

Дочь: Надежда Сильвёрстовна

Мать ребёнка: Уланова Минадора Парамоновна

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
17.05.1943
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