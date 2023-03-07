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Уланов Григорий (Киприанович)

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Место рождения

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Уланов Куприян Ильич

Мать: Уланова Александра Даниловна

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Уланов Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Уланов Селивёрст Григорьевич

Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Уланов Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ульяния Григорьевна

Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дария Григорьевна

Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анисия Григорьевна

Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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