Уланов Григорий (Киприанович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Уланов Куприян Ильич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Уланов Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Уланов Селивёрст Григорьевич
Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Уланов Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ульяния Григорьевна
Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дария Григорьевна
Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анисия Григорьевна
Мать ребёнка: Уланова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно