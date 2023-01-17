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Уланов Куприян Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Уланов Илья Сергеевич

Мать: Уланова Елена (Олена) Никитична

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Авдотья Куприяновна

Мать ребёнка: Уланова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Уланов Сергей Куприянович

Мать ребёнка: Уланова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Татьяна Куприяновна

Мать ребёнка: Уланова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Уланов Григорий (Киприанович)

Мать ребёнка: Уланова Александра Даниловна

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Уланов Василиск Куприянович

Мать ребёнка: Уланова Александра Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Александра Даниловна

Смерть
Неизвестно
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