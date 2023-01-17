Уланов Куприян Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Авдотья Куприяновна
Мать ребёнка: Уланова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Уланов Сергей Куприянович
Мать ребёнка: Уланова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Татьяна Куприяновна
Мать ребёнка: Уланова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Уланов Григорий (Киприанович)
Мать ребёнка: Уланова Александра Даниловна
Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Уланов Василиск Куприянович
Мать ребёнка: Уланова Александра Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно