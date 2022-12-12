Уланов Илья Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Уланов Сергей Степанович
Мать: Уланова Матрена
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Домна Ильинична
Мать ребёнка: Уланова Елена (Олена) Никитична
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Уланова Елена (Олена) Никитична
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Уланов Куприян Ильич
Мать ребёнка: Уланова Елена (Олена) Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1851
Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область