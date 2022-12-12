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Уланов Илья Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Уланов Сергей Степанович

Мать: Уланова Матрена

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Домна Ильинична

Мать ребёнка: Уланова Елена (Олена) Никитична

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Уланова Елена (Олена) Никитична

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Уланов Куприян Ильич

Мать ребёнка: Уланова Елена (Олена) Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Елена (Олена) Никитична

Смерть
1851
Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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