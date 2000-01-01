Уланова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Уланов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Уланов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Уланов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Уланов Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Уланов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Уланов Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Уланов Сергей Степанович

Смерть
Неизвестно
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