Уланов Егор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Уланов Сергей Степанович
Мать: Уланова Матрена
Рождение ребёнка
1824
Сын: Уланов Иван Егорович
Мать ребёнка: Уланова Первая Егора
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Катерина Егоровна
Мать ребёнка: Уланова Первая Егора
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Уланова Первая Егора
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Уланова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1849
Мать ребёнка: Уланова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1845
Мать ребёнка: Уланова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Уланова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Аксинья Егоровна
Мать ребёнка: Уланова Авдотья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уланова Первая Егора
Смерть
Неизвестно