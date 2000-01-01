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Уланов Егор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Уланов Сергей Степанович

Мать: Уланова Матрена

Рождение ребёнка
1824

Сын: Уланов Иван Егорович

Мать ребёнка: Уланова Первая Егора

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Катерина Егоровна

Мать ребёнка: Уланова Первая Егора

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Уланова Первая Егора

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Уланов Николай Егорович

Мать ребёнка: Уланова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1840 и 1849

Сын: Уланов Степан Егорович

Мать ребёнка: Уланова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1845

Сын: Уланов Феоктист Егорович

Мать ребёнка: Уланова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Уланов Федосий Егорович

Мать ребёнка: Уланова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Аксинья Егоровна

Мать ребёнка: Уланова Авдотья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Авдотья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Первая Егора

Смерть
Неизвестно
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