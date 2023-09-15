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Уланов Сергей Степанович

Место рождения

Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Уланов Степан

Мать: ?

Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Уланов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Уланова Матрена

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: Уланова Матрена

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Уланов Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Уланова Матрена

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Уланов Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Уланова Матрена

Смерть
Неизвестно
Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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