Уланов Сергей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Уланов Степан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Уланова Матрена
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: Уланова Матрена
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Уланова Матрена
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Уланова Матрена
Смерть
Неизвестно
Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область