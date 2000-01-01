Уланова Елена (Олена) Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Домна Ильинична
Отец ребёнка: Уланов Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Уланов Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Уланов Куприян Ильич
Отец ребёнка: Уланов Илья Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно