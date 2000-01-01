Уланова Елена (Олена) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова Елена (Олена) Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Домна Ильинична

Отец ребёнка: Уланов Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Уланов Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Уланов Куприян Ильич

Отец ребёнка: Уланов Илья Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Илья Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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