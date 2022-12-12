Уланова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1856 и 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1856 и 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Уланов Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Уланов Селивёрст Григорьевич
Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)
Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1889
Сын: Уланов Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ульяния Григорьевна
Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дария Григорьевна
Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анисия Григорьевна
Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно