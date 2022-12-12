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Уланова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1856 и 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1856 и 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Уланов Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Уланов Селивёрст Григорьевич

Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Уланов Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ульяния Григорьевна

Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дария Григорьевна

Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анисия Григорьевна

Отец ребёнка: Уланов Григорий (Киприанович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Григорий (Киприанович)

Смерть
Неизвестно
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