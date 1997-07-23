Уланова (Уланова) Анна Селивёрстовна
Место рождения
Дата рождения22.09.1922
Дата смерти23.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Лепихин Павел Александрович
Рождение ребёнка
04.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лепихин Павел Александрович
Россия
Развод
1963
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
23.07.1997
Похороны
Неизвестно
Новомакарьевское кладбище, г.Киров