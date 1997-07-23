Уланова (Уланова) Анна Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова (Уланова) Анна Селивёрстовна

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Место рождения

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

22.09.1922

Дата смерти

23.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922

Отец: Уланов Селивёрст Григорьевич

Мать: Уланова Минадора Парамоновна

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Лепихин Павел Александрович

Рождение ребёнка
04.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепихин Павел Александрович

Россия
Развод
1963

Муж: Лепихин Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепихин Павел Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
23.07.1997
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Новомакарьевское кладбище, г.Киров
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