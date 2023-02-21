Белых Ульян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Ульян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Белых Парамон Ульянович

Мать ребёнка: Белых Васса Андроновна

Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Белых Гавриил Ульянович

Мать ребёнка: Белых Васса Андроновна

Рождение ребёнка
Между 1874 и 1877

Сын: Белых Иван Ульянович

Мать ребёнка: Белых Васса Андроновна

Смерть
Неизвестно
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