Белых Ульян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Белых Васса Андроновна
Русский Чишбулатов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Белых Васса Андроновна
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1877
Сын: Белых Иван Ульянович
Мать ребёнка: Белых Васса Андроновна
Смерть
Неизвестно