Каленкович Шолом
Место рожденияДнепропетровск, Украина
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Калинкович Наум
Мать: Калинкович Шура
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1902
Сын: Каленкович Израиль
Мать ребёнка: Каленкович Гинда
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1910
Сын: Каленкович Абрам
Мать ребёнка: Каленкович Гинда
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
12.12.1917
Сын: Каленкович Григорий
Мать ребёнка: Каленкович Гинда
Рождение ребёнка
12.12.1917
Сын: Каленкович Ефим
Мать ребёнка: Каленкович Гинда
Бракосочетание
1942
Жена: Каленкович Гинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каленкович Шая
Мать ребёнка: Каленкович Гинда
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аспис Роня
Мать ребёнка: Каленкович Гинда
Смерть
1942
Крым, Украина
Причина смерти: Холокост