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Каленкович Шолом

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Место рождения

Днепропетровск, Украина

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Калинкович Наум

Мать: Калинкович Шура

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1902

Сын: Каленкович Израиль

Мать ребёнка: Каленкович Гинда

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1910

Сын: Каленкович Абрам

Мать ребёнка: Каленкович Гинда

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
12.12.1917

Сын: Каленкович Григорий

Мать ребёнка: Каленкович Гинда

Рождение ребёнка
12.12.1917

Сын: Каленкович Ефим

Мать ребёнка: Каленкович Гинда

Бракосочетание
1942

Жена: Каленкович Гинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каленкович Шая

Мать ребёнка: Каленкович Гинда

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аспис Роня

Мать ребёнка: Каленкович Гинда

Смерть
1942
Крым, Украина
Причина смерти: Холокост
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