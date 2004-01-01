Каленкович (Кацнельсон) Гинда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленкович (Кацнельсон) Гинда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Каленкович Израиль

Отец ребёнка: Каленкович Шолом

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1910

Сын: Каленкович Абрам

Отец ребёнка: Каленкович Шолом

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
12.12.1917

Сын: Каленкович Григорий

Отец ребёнка: Каленкович Шолом

Рождение ребёнка
12.12.1917

Сын: Каленкович Ефим

Отец ребёнка: Каленкович Шолом

Бракосочетание
1942

Муж: Каленкович Шолом

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каленкович Шая

Отец ребёнка: Каленкович Шолом

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аспис Роня

Отец ребёнка: Каленкович Шолом

Смерть
1942
Крым, Украина
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