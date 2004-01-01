Каленкович (Кацнельсон) Гинда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Каленкович Израиль
Отец ребёнка: Каленкович Шолом
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1910
Сын: Каленкович Абрам
Отец ребёнка: Каленкович Шолом
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
12.12.1917
Сын: Каленкович Григорий
Отец ребёнка: Каленкович Шолом
Рождение ребёнка
12.12.1917
Сын: Каленкович Ефим
Отец ребёнка: Каленкович Шолом
Бракосочетание
1942
Муж: Каленкович Шолом
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каленкович Шая
Отец ребёнка: Каленкович Шолом
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аспис Роня
Отец ребёнка: Каленкович Шолом
Смерть
1942
Крым, Украина