Каленкович Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленкович Абрам

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Место рождения

Днепропетровск, Украина

Дата рождения

1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Каленкович Шолом

Мать: Каленкович Гинда

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Каленкович Роза

Simferopol, Crimea, Ukraine
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шура

Мать ребёнка: Каленкович Роза

Simferopol, Crimea, Ukraine
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ася

Мать ребёнка: Каленкович Роза

Simferopol, Crimea, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каленкович Роза

Смерть
1941
Джанкой, Крым, Украина
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