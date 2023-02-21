Каленкович Абрам
Место рожденияДнепропетровск, Украина
Дата рождения1910
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Каленкович Шолом
Мать: Каленкович Гинда
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Каленкович Роза
Simferopol, Crimea, Ukraine
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шура
Мать ребёнка: Каленкович Роза
Simferopol, Crimea, Ukraine
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ася
Мать ребёнка: Каленкович Роза
Simferopol, Crimea, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каленкович Роза
Смерть
1941
Джанкой, Крым, Украина