Калинкович Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Каленкович Шолом
Мать ребёнка: Калинкович Шура
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Калинкович Шура
Джанкой, Крым
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Калинкович Арон
Мать ребёнка: Калинкович Шура
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Голод Броня
Мать ребёнка: Калинкович Шура
Днепропетровск, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинкович Шура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витенштейн Сара
Мать ребёнка: Калинкович Шура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрума
Мать ребёнка: Калинкович Шура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинкович Израиль
Мать ребёнка: Калинкович Шура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стыся
Мать ребёнка: Калинкович Шура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витенштейн Лиза
Мать ребёнка: Калинкович Шура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинкович Шая
Мать ребёнка: Калинкович Шура
Смерть
Неизвестно