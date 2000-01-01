Калинкович Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкович Наум

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Каленкович Шолом

Мать ребёнка: Калинкович Шура

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1882

Сын: Калинкович Мотл (Мотел)

Мать ребёнка: Калинкович Шура

Джанкой, Крым
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Калинкович Арон

Мать ребёнка: Калинкович Шура

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Голод Броня

Мать ребёнка: Калинкович Шура

Днепропетровск, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинкович Шура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витенштейн Сара

Мать ребёнка: Калинкович Шура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрума

Мать ребёнка: Калинкович Шура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинкович Израиль

Мать ребёнка: Калинкович Шура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стыся

Мать ребёнка: Калинкович Шура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витенштейн Лиза

Мать ребёнка: Калинкович Шура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинкович Шая

Мать ребёнка: Калинкович Шура

Смерть
Неизвестно
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