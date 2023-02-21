Калинкович Шура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкович Шура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Каленкович Шолом

Отец ребёнка: Калинкович Наум

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1882

Сын: Калинкович Мотл (Мотел)

Отец ребёнка: Калинкович Наум

Джанкой, Крым
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Калинкович Арон

Отец ребёнка: Калинкович Наум

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Голод Броня

Отец ребёнка: Калинкович Наум

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинкович Израиль

Отец ребёнка: Калинкович Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинкович Шая

Отец ребёнка: Калинкович Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витенштейн Лиза

Отец ребёнка: Калинкович Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витенштейн Сара

Отец ребёнка: Калинкович Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкович Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стыся

Отец ребёнка: Калинкович Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрума

Отец ребёнка: Калинкович Наум

Смерть
Неизвестно
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