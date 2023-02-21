Калинкович Шура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Каленкович Шолом
Отец ребёнка: Калинкович Наум
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Калинкович Наум
Джанкой, Крым
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Калинкович Арон
Отец ребёнка: Калинкович Наум
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Голод Броня
Отец ребёнка: Калинкович Наум
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинкович Израиль
Отец ребёнка: Калинкович Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинкович Шая
Отец ребёнка: Калинкович Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витенштейн Лиза
Отец ребёнка: Калинкович Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витенштейн Сара
Отец ребёнка: Калинкович Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинкович Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стыся
Отец ребёнка: Калинкович Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрума
Отец ребёнка: Калинкович Наум
Смерть
Неизвестно