Калинкович Мотл (Мотел)
Место рожденияДжанкой, Крым
Дата рождения1882
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Калинкович Наум
Мать: Калинкович Шура
Работа или профессия
Неизвестно
кулинар
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Калинкович) Ида
Мать ребёнка: Калинкович (Калинкович) Хана
Рождение ребёнка
11.06.1917
Сын: Калинкович Григорий (Герш) Маркович
Мать ребёнка: Калинкович (Калинкович) Хана
Смерть
1942
Причина смерти: Холокост | расстрелян