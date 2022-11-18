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Калинкович Мотл (Мотел)

Место рождения

Джанкой, Крым

Дата рождения

1882

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Калинкович Наум

Мать: Калинкович Шура

Работа или профессия
Неизвестно
кулинар
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Калинкович) Ида

Мать ребёнка: Калинкович (Калинкович) Хана

Рождение ребёнка
11.06.1917

Сын: Калинкович Григорий (Герш) Маркович

Мать ребёнка: Калинкович (Калинкович) Хана

Смерть
1942
Причина смерти: Холокост | расстрелян

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