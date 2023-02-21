Каленкович Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1917
Дата смерти30.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1917
Отец: Каленкович Шолом
Мать: Каленкович Гинда
Бракосочетание
1936
Жена: Каленкович Марьяся
Военная служба
С 1938 по 1941
Военная служба
С 1941 по 1943
Военная награда
01.12.1942
Орден Красной Звезды
Военная награда
08.10.1943
Орден Красного Знамени
Демобилизация
1943
Курск, Россия
Место жительства
Около ?.02.1944
Симферополь, Крым, Украина
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
30.04.1993
Симферополь, Крым, Украина