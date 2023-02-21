Каленкович Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленкович Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1917

Дата смерти

30.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1917

Отец: Каленкович Шолом

Мать: Каленкович Гинда

Бракосочетание
1936

Жена: Каленкович Марьяся

Военная служба
С 1938 по 1941
Военная служба
С 1941 по 1943
Военная награда
01.12.1942
Орден Красной Звезды
Военная награда
08.10.1943
Орден Красного Знамени
Демобилизация
1943
Курск, Россия
Место жительства
Около ?.02.1944
Симферополь, Крым, Украина
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
30.04.1993
Симферополь, Крым, Украина
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