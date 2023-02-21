Каленкович Шая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленкович Шая

Место рождения

Днепропетровск, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каленкович Шолом

Мать: Каленкович Гинда

Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1930

Сын: Каленкович Александр

Мать ребёнка: Каленкович Мура

Simferopol, Crimea, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каленкович Мура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Каленкович Мура

Смерть
1941
Джанкой, Крым, Украина
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