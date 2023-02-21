Каленкович Шая
Место рожденияДнепропетровск, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каленкович Шолом
Мать: Каленкович Гинда
Днепропетровск, Украина
Рождение ребёнка
1930
Сын: Каленкович Александр
Мать ребёнка: Каленкович Мура
Simferopol, Crimea, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каленкович Мура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Каленкович Мура
Смерть
1941
Джанкой, Крым, Украина