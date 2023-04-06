(Друян) Гинда
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Друян Яков (Янкель) Мозес
Мать: Шейна
Girsh -alternate spelling
Рождение ребёнка
25.06.1895
Сын: Шляхтер Симон
Отец ребёнка: Шляхтер Исаак
Рождение ребёнка
23.10.1898
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Шляхтер Исаак
Рождение ребёнка
25.01.1899
Дочь: Беляйкина Броня
Отец ребёнка: Шляхтер Исаак
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лина
Отец ребёнка: Шляхтер Исаак
Рождение ребёнка
05.05.1904
Сын: Шляхтер Макс
Отец ребёнка: Шляхтер Исаак
Рождение ребёнка
23.01.1908
Дочь: Миля
Отец ребёнка: Шляхтер Исаак
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шляхтер Михаил
Отец ребёнка: Шляхтер Исаак
Lawyer
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шляхтер Исаак
Рига, Rīga
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1951