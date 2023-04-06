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(Друян) Гинда

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Место рождения

Лудза, Ludzas novads

Дата рождения

1868

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Друян Яков (Янкель) Мозес

Мать: Шейна

Лудза, Ludzas novads
Girsh -alternate spelling
Рождение ребёнка
25.06.1895

Сын: Шляхтер Симон

Отец ребёнка: Шляхтер Исаак

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
23.10.1898

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Шляхтер Исаак

Рождение ребёнка
25.01.1899

Дочь: Беляйкина Броня

Отец ребёнка: Шляхтер Исаак

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лина

Отец ребёнка: Шляхтер Исаак

Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Шляхтер Макс

Отец ребёнка: Шляхтер Исаак

Рождение ребёнка
23.01.1908

Дочь: Миля

Отец ребёнка: Шляхтер Исаак

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шляхтер Михаил

Отец ребёнка: Шляхтер Исаак

Lawyer
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляхтер Исаак

Рига, Rīga
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1951
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