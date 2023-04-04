Шейна
Место рожденияLatvija
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Latvija
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гинда
Отец ребёнка: Друян Яков (Янкель) Мозес
Girsh -alternate spelling
Рождение ребёнка
19.06.1875
Сын: Друян Моисей
Отец ребёнка: Друян Яков (Янкель) Мозес
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Друян Яков (Янкель) Мозес
Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лина
Отец ребёнка: Друян Яков (Янкель) Мозес