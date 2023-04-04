Шейна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШейна

Шейна

Место рождения

Latvija

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Latvija
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гинда

Отец ребёнка: Друян Яков (Янкель) Мозес

Лудза, Ludzas novads
Girsh -alternate spelling
Рождение ребёнка
19.06.1875

Сын: Друян Моисей

Отец ребёнка: Друян Яков (Янкель) Мозес

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Друян Яков (Янкель) Мозес

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лина

Отец ребёнка: Друян Яков (Янкель) Мозес

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close