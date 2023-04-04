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(Шляхтер) Лина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шляхтер Исаак

Мать: Гинда

Рождение ребёнка
1931

Сын: Гурвич Юлик

Отец ребёнка: Гурвич Илья

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурвич Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурвич Илья

Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва
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