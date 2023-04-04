(Шляхтер) Лина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шляхтер Исаак
Мать: Гинда
Рождение ребёнка
1931
Сын: Гурвич Юлик
Отец ребёнка: Гурвич Илья
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурвич Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурвич Илья
Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва