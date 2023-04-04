Шляхтер Исаак
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1931
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Шляхтер Соломон (Залман)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Друян) Гинда
Рига, Rīga
Работа или профессия
Неизвестно
Купец второй гильдии
Рождение ребёнка
25.06.1895
Сын: Шляхтер Симон
Мать ребёнка: (Друян) Гинда
Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
23.10.1898
Дочь: (Шляхтер) Софья
Мать ребёнка: (Друян) Гинда
Рождение ребёнка
25.01.1899
Дочь: Беляйкина (Шляхтер) Броня
Мать ребёнка: (Друян) Гинда
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Шляхтер) Лина
Мать ребёнка: (Друян) Гинда
Рождение ребёнка
05.05.1904
Сын: Шляхтер Макс
Мать ребёнка: (Друян) Гинда
Рождение ребёнка
23.01.1908
Дочь: (Шляхтер) Миля
Мать ребёнка: (Друян) Гинда
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шляхтер Михаил
Мать ребёнка: (Друян) Гинда
Lawyer
Смерть
1931