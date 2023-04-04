Шляхтер Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляхтер Исаак

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Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

1869

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шляхтер Соломон (Залман)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Друян) Гинда

Рига, Rīga
Работа или профессия
Неизвестно
Купец второй гильдии
Рождение ребёнка
25.06.1895

Сын: Шляхтер Симон

Мать ребёнка: (Друян) Гинда

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
23.10.1898

Дочь: (Шляхтер) Софья

Мать ребёнка: (Друян) Гинда

Рождение ребёнка
25.01.1899

Дочь: Беляйкина (Шляхтер) Броня

Мать ребёнка: (Друян) Гинда

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Шляхтер) Лина

Мать ребёнка: (Друян) Гинда

Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Шляхтер Макс

Мать ребёнка: (Друян) Гинда

Рождение ребёнка
23.01.1908

Дочь: (Шляхтер) Миля

Мать ребёнка: (Друян) Гинда

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шляхтер Михаил

Мать ребёнка: (Друян) Гинда

Lawyer
Смерть
1931

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